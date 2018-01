Maradona é transferido para clínica psquiátrica O ex-astro do futebol argentino Diego Armando Maradona, foi transferido neste sábado para a Clínica Avril, um centro psiquiátrico no bairro portenho de Almagro. Ele ficará ali por tempo indeterminado e será atendido por um time de psiquiatras que tentará debelar a nova dependência do ex-jogador, o álcool. Além disso, Maradona contará com um batalhão de mestres-cuca especializados em dietas. Eles terão a missão de combater a voracidade alimentícia de Maradona, que constantemente pede mais comida. Com a transferência para a Clínica Avril, Maradona encerra um período de oito dias na Clínica Los Arcos, onde foi levado às pressas por causa de fortes dores abdominais. Nos dias anteriores, ele esteve internado no Sanatório Güemes, onde deu entrada no dia 28 de março com um quadro de hepatite tóxica provocada pelo consumo excessivo de álcool, mais especificamente, champanhe. Diversas especulações indicam que Maradona poderia partir para Cuba nas próximas semanas, para continuar com o tratamento. Entre os anos 200 e 2004, o ex-jogador internou-se em clínicas cubanas. No entanto, os tratamentos foram controvertidos, já que após quatro anos o ex-jogador estava mais dependente das drogas, gordo e com a personalidade instável. Outra possibilidade é ele ir para a Suíça. Esse é o plano do médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, que deseja levá-lo à Clínica Le Prairie. A internação de Maradona na clínica psiquiátrica Avril está sendo considerada um trunfo, já que o ex-jogador costumeiramente rejeita esse tipo de tratamentos. Recentemente, seu ex-empresário, o polêmico Guillermo Coppola, definiu seu ex-amigo com uma frase: ?Maradona é incontrolável." Atualizado às 18h33