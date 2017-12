Maradona encerra um ciclo na TV Depois de fazer muito sucesso, Diego Maradona encerrou na noite de segunda-feira um ciclo na TV argentina. Foi a última edição de 2005 do seu programa, ?La Noche del Diez? (A Noite do Dez), que teve como destaque a presença do ex-pugilista norte-americano Mike Tyson. Longe das drogas e recuperado dos problemas de saúde - inclusive, bem mais magro, após a cirurgia para redução de estômago -, Maradona brilhou na TV. Seu programa fez sucesso, ao juntar o ex-jogador argentino com várias personalidades, como Pelé, Xuxa e Fidel Castro. Foram 13 programas, mas o Canal 13 negocia com Maradona para voltar com ?La Noche del Diez? em 2006. De qualquer maneira, o ex-jogador já tem um compromisso certo no ano que vem. Ele vai se juntar à seleção argentina, como uma espécie de consultor do técnico José Pekerman, na Copa do Mundo da Alemanha. Despedida - O último programa de 2005 foi transmitido do Ginásio Luna Park, com público de cerca de 5 mil pessoas. Maradona exibiu a segunda parte da entrevista que fez com o presidente de Cuba Fidel Castro, em Havana, e ainda recebeu vários convidados. Estiveram presentes o jogador Verón, da Inter de Milão, o ex-jogador Redondo e o cantor espanhol Enrique Iglesias. Antes de bater uma bola com Maradona e ensiná-lo a dar alguns golpes, Tyson admitiu que realmente encerrou sua carreira no boxe. ?Não voltarei a lutar. Perdi o desejo. Quero agora viver minha vida, fumar um cigarro sem me esconder, ser eu mesmo. Minha vida foi uma loucura, mas agora estou muito feliz?, disse o norte-americano de 39 anos, que dominou a categoria dos pesos pesados durante muito tempo. No final de ?La Noche del Diez?, Maradona ainda leu uma carta escrita por ele e dirigida ao público argentino, em que agradeceu o apoio recebido durante toda sua carreira no futebol e, principalmente, na época em que enfrentou o vício das drogas.