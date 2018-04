Maradona, enfim, viaja a Cuba "Agora sou um homem livre. Mas estou mais sozinho do que o Kung Fu". A alusão ao solitário personagem do seriado de TV imortalizado por David Carradine serviu de marco para a despedida do ex-astro do futebol, Diego Armando Maradona. Horas antes de deixar a capital da Argentina rumo à Cuba nesta segunda-feira, o ex-jogador explicou que está só no mundo, que ainda ama sua ex-esposa Claudia Villafañe, e que pretende viver tranqüilamente daqui para a frente. Por este motivo, afirmou, seu coração pediu ir para Havana, onde continuará seu tratamento contra a dependência das drogas. "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro), como era chamado em seus tempos de glória, nos anos 80 e 90, saiu pela manhã em uma camionete da Clínica del Parque, no oeste da Grande Buenos Aires, onde estava internado. No meio do caminho, para evitar o assédio da imprensa e dos fãs que queriam despedir-se dele, subiu a um helicóptero do canal 9 de TV que o levou até o aeroporto de Ezeiza. Às 12h40, no vôo 448 da empresa áerea panamenha Copa Airlines, Maradona partiu, acompanhado por uma comitiva de seis pessoas, entre as quais estavam seu médico pessoal, Alfredo Cahe e suas duas irmãs. O ex-astro será internado no rigoroso Centro de Saúde Mental (Cesam), na periferia de Havana. O centro é considerado extremamente rigoroso, já que ali são tratados militares com problemas com drogas e veteranos cubanos da Guerra Civil de Angola. A expectativa era que Maradona - que é tratado como um semi-deus na ilha caribenha - seria recebido pessoalmente pelo presidente cubano Fidel Castro no início desta madrugada, logo após desembarcar, proveniente de uma escala no Panamá. Nos últimos dias, a família de Maradona - especialmente sua ex-esposa, Claudia Villafañe e as duas filhas, Dalma e Gianinna, aceitaram a partida do ex-astro para Cuba. No entanto, concordaram a contra-gosto, já que só aceitaram sua viagem depois que o governo cubano comprometeu-se a enviar Maradona de volta à Buenos Aires caso abandonasse o tratamento. Elas temem que Maradona viva em Cuba de forma similar ao período entre fevereiro do ano 2000 e março deste ano, quando esteve internado em um spa para realizar um controvertido tratamento contra as drogas. Nesse período realizou "pegas" nas estradas cubanas e participou de festas regadas à álcool e mulheres. Na época, o tratamento teve escassos resultados. Há seis meses, o ex-jogador voltou à Buenos Aires, onde teve uma overdose de cocaína. Polêmica - Horas antes de partir, Maradona exerceu um de seus hobbies preferidos: a polêmica. Em declarações ao programa de TV "Domínico", o ex-astro criticou o papa João Paulo II, afirmando que não gostou "nem um pouco" do encontro que teve com o Sumo Pontífice nos anos 90. "Ainda por cima, o papa foi goleiro (em referência à juventude de João Paulo II, quando jogava futebol)". Maradona sustentou que disse ao papa que era "mais coerente dar todo o ouro do Vaticano às crianças da África que passam fome". Depois de disparar contra o Vaticano, "El Diez" apontou sua artilharia contra José Pekerman, o novo técnico da seleção argentina: "ele é muito bom com os júniors. Espero que ele vá bem no novo cargo. Mas ele não me dá a imprensa que vai dar conta do recado. Acho difícil o caminho para a Copa da Alemanha, embora tenhamos grandes jogadores". Maradona disse que Rivaldo "foi o melhor jogador que vi ultimamente. Mas, recentemente caiu muito". "El Pibe" desmentiu ainda que estivesse no meio de problemas financeiros. Ele afirmou que pretende voltar a trabalhar: "quero sentir que posso ser útil a mim mesmo".