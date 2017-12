Maradona espera a sua vez na seleção Diego Maradona pode concretizar no segundo semestre de 2006 seu sonho de ser o técnico da Argentina. O ex-jogador estaria esperando o fim da Copa do Mundo da Alemanha para ocupar o almejado posto. Por este motivo, ele teria preferido não ocupar cargo algum na seleção nos próximos meses. Maradona revelou na quinta-feira que, apesar dos insistentes convites do presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Julio Grondona, "este não é o melhor momento de se integrar à seleção". Assim, ele não aceitou ser uma espécie de auxiliar do técnico José Pekerman, com a funça de motivar os jogadores na Copa. ?Vou esperar meu momento, a decisão está tomada. Este é o momento de Pekerman", explicou Maradona, ao negar o convite de Grondona. "Um 50% de Diego e um 50% de Pekerman não servem a pessoa alguma. E o José merece ir (à Copa) porque ele consegiu a classificação. Me dói dizer ´não´ ao grande amor de minha vida (a seleção)", disse o ex-jogador. Entre os jogadores da seleção, a notícia da recusa de Maradona teve um impacto negativo. "Não dá para falar sobre o Diego longe da seleção, porque o Diego é a seleção", disse o capitão do time, Sorín. "Tínhamos o sonho de que Maradona participaria da Copa, acompanhando-nos no vestiário. Mas essa situação não implica que ele não possa continuar passando por ali para nos cumprimentar, contar sua experiência nas Copas do Mundo e nos ´contagiar´ positivamente com suas palavras. Isso, para nós, seria um grande estímulo", afirmou o zagueiro Ayala.