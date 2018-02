Maradona está de volta à Colômbia Depois de uma semana em Buenos Aires para onde foi acompanhar a cirurgia do pai, o ex-jogador Diego Armando Maradona retornou nesta terça-feira à Colômbia. Fontes ligadas ao ex-jogador afirmaram à agência Efe, que após sua chegada a Bogotá ele irá para Cartagena, onde faz um regime para baixar de peso. Durante sua estadia na capital argentina, Maradona confirmou que em 3 de abril carregará a tocha na comemoração do centenário do Boca Juniors e comentou que gostaria de voltar a viver em seu país e trabalhar como técnico de futebol ou diretor esportivo de um clube. Maradona também criticou o técnico da seleção argentina, José Pekerman, por convocar jogadores "que certamente não participarão da Copa" do Mundo de 2006 para o amistoso com o México no próximo dia 9. Maradona manifestou apoio ao técnico do Boca Juniors, Jorge Benítez, cuja equipe entrou em crise na semana passada após a derrota para o San Lorenzo (3-0) pelo Torneio Clausura do futebol argentino. Horas antes de viajar para a Colômbia, o ex-jogador confirmou que deram água com sonífero ao lateral Branco no jogo da Copa de 1990 entre Brasil e Argentina.