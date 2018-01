Maradona está de volta na Argentina Diego Maradona surpreendeu mais uma vez. Ele deixou a Colômbia, onde passou as últimas duas semanas descansando, e desembarcou na madrugada desta quarta-feira em Buenos Aires, para acompanhar uma pequena cirurgia pela qual seu pai passará. O ídolo do futebol argentino mora atualmente em Cuba, onde passa por tratamento para se livrar da dependência das drogas. Enquanto isso, a imprensa italiana divulgou nesta quarta-feira que o Fisco do país está cobrando quase US$ 40 milhões de Maradona, por evasão de impostos quando ele defendeu o Napoli, de 1984 a 1991.