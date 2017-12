Maradona fala em ?voltar a jogar? O astro argentino Diego Armando Maradona, que em outubro completará 41 anos de idade, pensa "seriamente" na possibilidade de voltar a jogar futebol, segundo anúncio feito hoje em Buenos Aires, pelo procurador do atleta, Guillermo Coppola. O empresário disse que Maradona - que jogou profissionalmente até 97 - pensou em voltar aos gramados quando começou a organizar a partida em sua homenagem, marcada para novembro, no estádio La Bombonera, que deverá ser disputada entre a seleção argentina e uma equipe formada por estrelas do futebol mundial. ?Ao iniciar o projeto Diego deu a entender que se tudo sair bem, o jogo pode não significar uma despedida?, afirmou Coppola. Na semana passada, Maradona disse em entrevista levada ao ar na página da Fifa na Internet que gostaria muito de seguir jogando, porque se sentia ?muito feliz?, quando atuava. ?Me dói; não aceito a idéia de que não possa mais jogar, porque ainda sinto o futebol em todo o meu corpo: na minha cabeça, em meu coração, meu estômago, minhas pernas e meus pés. Eu era muito feliz quando jogava?, confessa o ex-jogador. Maradona está se submetendo a um intensivo tratamento para perda de peso, tentando entrar em forma para a partida de novembro. O médico Maurício Castillo, que há duas semanas orienta sua preparação, diz que Maradona perdeu oito quilos nos últimos dias.