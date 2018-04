Maradona: família recebe ameaças A família de Diego Armando Maradona denunciou que está recebendo constantes ameaças de pessoas exigindo que os parentes não coloquem empecilhos para a partida do ex-jogador para Cuba e que deixassem "El Diez" (O Dez) decidir sozinho o futuro de sua vida. A denúncia foi feita pelo irmão de Maradona, Lalo, que explicou que preferia não citar os nomes dos autores das ameaças. Lalo apenas referiu-se como "as pessoas do círculo de Diego" que estariam por trás das ameaças. Além das ameaças verbais, segundo ele, seu filho foi misteriosamente seguido pelas ruas, e sua esposa teria escapado por pouco de ser atropelada por um carro que tentava propositadamente bater no seu. As ameaças teriam se intensificado no fim de semana, depois que Maradona foi internado às pressas na Clínica Suíço-Argentina, com febre alta e dificuldades respiratórias. O ex-jogador teria passado mal depois de uma violenta discussão com sua ex-esposa, Claudia Villafañe, que discorda intensamente da ida de seu ex-marido para Cuba, onde realizaria um tratamento contra a dependência das drogas. Maradona ficou no meio de um áspero tiroteio verbal entre sua família e o médico pessoal do ex-jogador, Alfredo Cahe, que cuida da saúde do ex-atleta desde que tinha 16 anos. Cahe, na semana passada, disse sem papas na língua que os parentes de Maradona só estavam interessados no proveito financeiro de sua figura, e não na alquebrada saúde. Cahe é uma figura polêmica, já que ele é conhecido como o "médico das estrelas", em alusão à sua cientela, composta de personagens famosos do jet-set argentino, principalmente apresentadores de TV, atrizes e outras personalidades. A própria esposa de Cahe, já falecida, reclamava que ele passava mais tempo dedicando atenções a Maradona que ela própria. O próprio Cahe foi alvo de ameaças, quando neste fim de semana surgiram cartazes nos portões da Clínica del Parque, onde Maradona está internado para tratamento contra as drogas, nos quais afirmava-se que o médico era o responsável pelo grave estado de saúde do ex-astro. Cahe indicou que as ameaças eram uma manobra do círculo de amigos da família de Maradona. FURACÃO - No meio destas turbulências, é incerta a partida de Maradona para Cuba. Os "maradonólogos" sustentam que se ela ocorrer, dificilmente seria antes desta quarta-feira. O motivo é a passagem do furacão Ivan, que assola o Caribe e que complica o pouso dos aviões. Nos últimos dias, os especialistas em Maradona também começaram a duvidar das chances reais de que o ex-jogdor vá para Cuba. O Centro de Saúde Mental (Cesam), onde seria internado é extremamente rigoroso, pois possui um ritmo de funcionamento "militar" (veteranos cubanos da Guerra Civil de Angola são tratados ali). A pergunta que os "maradonólogos" se fazem é: "o irriquieto e irascível Maradona, vai suportar estar enjaulado ali?".