Maradona fará ?escala técnica? no Brasil A passagem pelo Brasil que faria em breve o ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, consistiria somente em uma "escala técnica" antes de ser enviado para uma clínica para tratamento na Suíça. A afirmação foi feita em entrevista à Agência Estado pelo advogado de Maradona, Roberto Damboriana. Ele sustentou que a decisão ainda não está absolutamente definida, mas as chances de que isso aconteça são quase totais. "Por enquanto, tudo está no condicional. Temos 90% de certeza que ele irá ao Brasil. No início desta semana a família Maradona e os médicos decidirão sobre a ida ao país vizinho e à Suíça", disse. Segundo o advogado, que além das funções jurídicas acumula o cargo informal de "porta-voz" da família do polêmico ex-jogador, a ida ao Brasil somente ocorrerá por causa dos vínculos de amizade que ligam "El Diez" (O Dez) - como Maradona é conhecido popularmente - com o ex-jogador Careca. O brasileiro é sócio de uma clínica de tratamento contra a dependência das drogas no interior de São Paulo. Segundo Damboriana, Careca, vendo o abalado estado de saúde de Maradona, decidiu convidá-lo a permanecer "um tempo" na clínica. "Os dois são grandes amigos", sustenta. O período em terras paulistas, no entanto, será breve. "No máximo, 15 dias", explica Damboriana. A estadia de Maradona no Brasil consistiria em um período de "adaptação", para depois ser levado - "hipoteticamente", segundo Damboriana - à Europa. "Mas, pode ser que Maradona fique mais do que duas semanas no Brasil. Talvez três ou quatro semanas...Não dá para saber". A adaptação seria necessária para que "El Diez" se acostumasse a estar fora da Argentina, com um contexto diferente de médicos. "Não haverá problemas para que possa compreender os brasileiros. No fim das contas, todos falamos portunhol", afirma rindo. O Brasil, pela similitude cultural, seria a parada intermediária antes de ser levado - se os planos não mudarem - à Suíça. Maradona ficaria em uma clínica no cantão de Lugano, setor suíço de língua italiana. "A possibilidade de levá-lo à uma clínica na Alemanha ficou totalmente descartada pela questão idiomática. Maradona residiu na Itália durante quase dez anos. Fala italiano perfeitamente. Isso facilitará seu contato com os médicos, enfermeiros e outros pacientes da clínica", afirma o advogado. LÍDER - Damboriana afirma que entre os motivos de escolher a Suíça - como o lugar para fazer um tratamento que levaria meses - é que as clínicas especializadas nesse país encravado nos Alpes estão acostumadas a lidar com personalidades "famosas" e "líderes". Maradona, afirma o advogado, é as duas coisas: "o tratamento que ele precisa não é o comum. Trata-se de um paciente especial...ora bolas, é Maradona! Precisa de uma equipe de pessoas que saibam lidar com estas personalidades, mais ainda em seu caso, que além de ser famoso em todo o planeta, foi capitão da seleção". Se o tratamento correr bem, o advogado não descarta que possa ser implementada a idéia de que Maradona participe das Olimpíadas de Atenas, que serão realizadas em agosto. A participação de Maradona consistiria em carregar durante um breve percurso a tocha olímpica. "Mas isso só será possível se os tratamento der certo e se os médicos permitirem".