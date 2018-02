Maradona faz cirurgia e passa bem O ex-jogador argentino Diego Maradona foi submetido neste sábado em Cartagena, Colômbia, a uma cirurgia gástrica com o objetivo de ajudá-lo a eliminar o excesso de peso. O astro pesa atualmente cerca de 120 quilos. Segundo o médico Carlos Chaux, um dos cirurgiões responsáveis, Maradona passou por uma intervenção chamada de ?by pass? gástrico laparoscópico, na qual é feita uma ligação do estômago com o intestino grosso de forma a diminuir a absorção de nutrientes durante a digestão. Segundo Chaux, a operação do craque argentino foi bem sucedida e ele foi transferido sem contratempos para a sala de recuperação. O objetivo do médico é que Maradona volte ao seu peso normal, de aproximadamente 63 quilos e, assim, evite uma série de problemas médicos que tem origem no excesso de peso. De acordo com o médico espanhol Basílio Moreno, um dos maiores especialistas em obesidade mórbida (o caso de Maradona), o by pass gástrico é uma cirurgia de alto risco, com índice de mortalidade de 2%, que costuma ser bem-sucedida em cerca de 70 a 80% dos pacientes que a ela se submetem.