Maradona faz sucesso na TV argentina Livre dos problemas de saúde e bem mais magro - perdeu cerca de 45 quilos depois da cirurgia para redução do estômago -, Maradona vive nova fase. Agora, é estrela na televisão argentina. O ex-jogador de futebol apresenta um programa semanal, chamado ?A Noite do Dez?, que é sucesso no país. Desde sua estréia, há um mês e meio, "A Noite do Dez" já faturou US$ 5 milhões brutos em publicidade. Por cada programa, Maradona recebe US$ 8 mil, além de uma porcentagem da publicidade, que chega em média a US$ 23 mil. O programa também foi líder de audiência na TV argentina durante as primeiras semanas de exibição - na última edição, ficou em segundo lugar. No Brasil, a SporTV passa a versão integral de ?A Noite do Dez? toda sexta-feira. Elogiado por sua recuperação física e por estar longe das drogas, Maradona também está sendo chamado por grandes empresas para ser garoto-propaganda de seus produtos. Além disso, é convocado para dar conferências a executivos. Na semana passada, por exemplo, fez palestra para 600 diretores das mais variadas marcas do setor de vestimenta, eletrodomésticos e gastronomia. Maradona falou sobre a liderança no campo de futebol e o esforço para dar a volta por cima na vida pessoal. Informações extra-oficiais indicam que ele recebe entre US$ 20 mil e US$ 35 mil por palestra.