Maradona faz turismo na Grécia Depois de seu retorno a Cuba para prosseguir o tratamento de desintoxicação das drogas, o ex-jogador Diego Maradona resolveu fazer um périplo pela Europa e desembarcou nesta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Atenas, em curta viagem à Grécia. Ao chegar a Atenas, com um extravagante bigode e uma grande cabeleira, foi logo recebido por jogadores da seleção local, campeão da Eurocopa 2004, e revelou sua alegria de estar no país. Na sexta-feira, antes de viajar para a Itália, o ídolo argentino visita a cidade grega de Salônica, onde cumprirá agenda com um patrocinador.