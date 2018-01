Maradona ficará hospitalizado por mais 15 dias, diz médico Alfredo Cahe, médico pessoal do ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, declarou na manhã desta segunda-feira que a internação do ex-jogador "durará pelo menos 15 dias". Ele explicou que o ídolo está com uma hepatite aguda, que costuma surgir nos casos de alcoolismo. Maradona está internado desde a última quarta no Sanatório Güemes, no bairro portenho de Palermo. No primeiro dia a família e os médicos alegavam que tratava-se apenas de uma internação para um check up. Mas, nos dias seguintes admitiram que "El Diez" (O Dez) estava com problemas de alcoolismo. Segundo o jornal Perfil, Maradona consumiu dez garrafas de champanhe nas 48 horas prévias à internação. Além da bebida, o ex-astro devorou nacos de carne bovina e abusou do vício que adquiriu em Cuba, os charutos - o líder cubano Fidel Castro abastece regularmente Maradona com os mais finos charutos da ilha caribenha. Nesta segunda, no entanto, Cahe indicou que estava percebendo "uma melhora clínica no ex-jogador e em suas análises". "Fiquei mais tranqüilo. Houve uma hora em que chegamos a pensar que ele tinha uma pancreatite", comentou. Currículo turbulento A vida de Maradona foi marcada pelo descontrole. Nos anos 80 o então astro tornou-se famoso por sua irreverência e peculiaridades na forma de jogar o futebol. Seu gol com a mão contra a seleção da Inglaterra na Copa do México (1986) causou ampla polêmica. Mas, o jogador sempre respondeu rindo às acusações de irregularidade nesse gol. Durante sua estadia no Napoli, Maradona envolveu-se com várias amantes. Uma delas, Cristina Sinagra, deu à luz a um filho que Maradona ainda não reconhece. O ex-astro teria um total de quatro filhos extramatrimoniais. Em 2000, durante suas férias no balneário uruguaio de Punta del Este teve a primeira overdose de cocaína. Na seqüência, convidado por Fidel Castro, Maradona foi à Cuba realizar um tratamento para livrar-se da dependência das drogas. Mas, o tratamento na ilha caribenha foi polêmico, já que, quatro anos depois da estadia, o ex-jogador estava obeso e continuava consumindo cocaína. Em março de 2004 voltou à Buenos Aires. Depois de um mês de festas, Maradona teve uma nova overdose que o levou ao coma. Maradona foi internado na clínica Suíço-Argentina. Mas, dias depois de recuperar-se do coma, o ex-astro fugiu e refugiou-se na chácara de um empresário amigo onde dedicou-se à farra. Cinco dias depois, Maradona foi levado às pressas novamente à clínica. Ele havia tido uma overdose de croissants com creme. O ex-astro, lamentavam os comentaristas esportivos, parecia um lutador de sumô. Pesava quase 120 quilos e não conseguia respirar nem falar direito. Nos meses que seguiram Maradona realizou uma cirurgia de redução do estômago na Colômbia. Com o visual renovado, o ex-astro voltou a ser um sucesso de marketing. Cinqüenta quilos mais magro, foi convocado para realizar um programa de TV, ´La Noche del Diez´ (A Noite do Dez), que bateu recordes de audiência. Entre seus convidados estiveram Pelé, Xuxa e Mike Tyson. Maradona exibia seus abdominais, jogava ao tênis, futebol, corria e dançava. De quebra, fazia proselitismo da vida saudável e da dieta alimentícia que aplicava. Os fãs respiravam aliviados, pois o ídolo mostrava exuberante saúde. Seu único vício, dizia, era "um charuto por dia". Mas, sem trabalho ou uma atividade definida desde fins de novembro de 2005 (o contrato de seu programa não foi renovado), Maradona começou a deprimir-se e voltou a engordar. Desde dezembro de 2005 o ex-camisa 10 da seleção argentina envolveu-se em brigas com a Polícia Federal no Rio de Janeiro; agrediu uma ex-miss nas ilhas de Bora Boca, e bateu sua camionete contra uma cabine telefônica em Buenos Aires, cujos cacos de vidro feriu um casal que passava pela rua.