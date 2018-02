Maradona ficará na Argentina, diz médico "Por enquanto, Maradona ficará aqui. Não existe nenhuma ida programada ao exterior." Desta forma, Alfredo Cahe, médico pessoal do ex-astro do futebol argentino, desmentiu os rumores de que seu paciente poderia ser transferido a uma clínica no exterior para realizar um rigoroso tratamento contra a dependência das drogas. Na semana passada, os rumores de uma eventual ida ao Brasil foram fortes e indicavam que o turbulento ex-jogador poderia instalar-se em uma clínica de Campinas ou Jundiaí. No entanto, segundo Cahe, "Maradona não irá ao Brasil no momento". Na sexta-feira, Cahe recebeu um grupo de médicos da clínica Master Mind, de Jundiaí, liderados por Antônio Miguel Filho, que desejava oferecer a Maradona um tratamento no Brasil. Logo após desembarcar, Miguel Filho declarou que estava disposto a criar as condições para que o ex-jogador se sentisse em casa, entre elas, a de construir "em um prazo de 30 dias", um campo de golfe (esporte que se tornou uma obsessão para Maradona desde 2002), além de um reforço na segurança. No entanto, a equipe partiu em silêncio de Buenos Aires. Fontes do círculo de Maradona explicaram que o grupo brasileiro foi recebido por "cortesia" por Cahe, mas que o ex-jogador não estava disposto a deixar o território argentino. Na última semana, Maradona expressou à sua família que pretendia continuar na Clínica del Parque, no oeste da Grande Buenos Aires, onde está instalado há um mês. A única opção que Maradona aceitaria no exterior seria a de ir à Cuba. Nessa ilha caribenha, ele realizou um controvertido tratamento entre fevereiro de 2000 e março deste ano. Segundo as fontes, "El Diez" sente-se muito "confortável" na Clínica del Parque. Isso indica uma mudança radical no comportamento do ex-jogador, que há quatro semanas teve um acesso de ira que levou os médicos a amarrá-lo na cama. À noite, Maradona joga truco com os médicos e outros pacientes e canta tangos no aparelho de karaokê.