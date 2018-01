Maradona fora da festa do romeno Hagi Diego Maradona não estará presente na festa de despedida do romeno Gheorghe Hagi, atualmente no Galatasaray. O argentino não faz parte da lista anunciada ontem para o jogo do dia 24, em Bucareste, que vai reunir jogadores e ex-jogadores como Michel Platini, Johann Cruyff, Marcel Desailly, do Chelsea, Rui Costa, da Fiorentina, Maldini, do Milan, e Roberto Baggio, do Brescia. Curiosamente, Hagi ganhou o apelido de ´Maradona dos Cárpatos´ ao longo da carreira. "Hagi respeita muito Maradona como ex-jogador, mas tem severas críticas quanto à sua conduta fora de campo", afirmou o empresário do romeno, Giovani Becali. Raúl, do Real Madrid, e Beckham, do Manchester, recusaram o convite para participar da festa.