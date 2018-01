Maradona garante festa após cirurgia A festa de despedida do craque argentino Diego Maradona marcada para 10 de novembro não será ofuscada pela cirurgia no joelho esquerdo que o ex-jogador realizou na noite de terça, na Clínica Sebastían de Belalcázar, em Cali, na Colômbia. A garantia é do médico colombiano Mauricio Vergara, autor da artroscopia no joelho do polêmico futebolista. ?Diego vai jogar sem moléstias e tampouco terá dores no local. O rendimento dele em campo será satisfatório?, garante Vergara. Maradona chegou a Cali com a finalidade de completar sua recuperação física para a partida de despedida entre a seleção argentina e uma equipe de estrelas do futebol mundial no estádio La Bombonera. A decisão de realizar a artroscopia, segundo o médico, foi do próprio Maradona. ?Ele chegou dizendo que sentia dores no joelho e então o diagnóstico confirmou uma lesão e uma tensão dos ligamentos cruzados; mas dentro de duas semanas ele estará treinando sem problemas?, disse.