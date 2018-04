Maradona garante que Argentina vencerá o Brasil

"Nós vamos vencer porque temos melhores jogadores. Mas para vencê-los, precisaremos mostrar tudo o que temos em nosso grupo", afirmou Maradona para a Rádio Palermo.

O técnico da Argentina também elogiou Lionel Messi e afirmou que o atacante se desenvolveu muito mais rápido do que ele próprio. "Eu não poderia ser tão consistente quanto Messi. Ele se desenvolveu mais rápido do que eu", assegurou Maradona.

A Argentina está na quarta colocação da Eliminatórias, com 22 pontos - o Brasil lidera com 27. Os quatro primeiros garantem vaga para a Copa do Mundo em 2010, enquanto o quinto disputa repescagem contra a quarta seleção do qualificatório da Concacaf.