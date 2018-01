Maradona já está no Brasil para jogo Diego Maradona chegou no início da noite desta terça-feira ao Brasil - mais especificamente ao Rio -, para participar de um jogo amistoso festivo chamado de ?Jogo das Estrelas?, que reunirá nesta quarta (às 18 horas, no CT do CFZ) ex-jogadores como Zico, Djalminha, Renato Gaúcho, Adílio, Andrade, Cláudio Adão, Junior, Jorginho e Bebeto, além de atuais como Carlos Alberto (Corinthians) e Gabriel (Fluminense). A renda do evento (alimentos não perecíveis que estão sendo trocados por ingressos) será revertida para instituições beneficentes. Na preliminar, haverá o ?Jogo dos Artistas?, com personalidades da TV, teatro, cinema e música.