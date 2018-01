Maradona já passa mais tempo acordado, dizem médicos Apresentando uma melhora no quadro de hepatite tóxica - causada pelo excesso de álcool -, Diego Maradona já passa mais tempo acordado no hospital, em Buenos Aires, onde está internado desde o dia 28 de março. Segundo os médicos, o ex-jogador argentino não está mais sendo sedado e chegou até a caminhar pelo quarto. "Maradona continua com boa evolução clínica de sua hepatite tóxica. Houve uma diminuição da necessidade de sedação, mantendo-se mais tempo acordado, alimentado-se por via oral e começando a se movimentar pelo quarto", disse o médico pessoal do ex-jogador, Alfredo Cahe, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, ao lado do diretor do hospital, Héctor Pezzella. Apesar da melhora no quadro, Maradona ainda deve ficar internado por pelo menos mais 10 dias. O maior desafio dos médicos é fazer com que ele supere a crise de abstinência alcoólica.