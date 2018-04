Maradona já pode ir para Cuba Diego Maradona já tem permissão judicial para deixar a Argentina. Mas sua ida para Cuba ainda deve demorar mais um pouco. Afinal, o ex-jogador argentino se recupera de uma crise pulmonar, desde sábado, e a ilha caribenha sofre com a passagem do furacão Ivan. Na realidade, a Justiça argentina liberou a viagem de Maradona na semana passada, mas deu um prazo de 5 dias para que a família do astro, que é contra sua ida para Cuba, pudesse protestar oficialmente. Como nada foi feito até esta terça-feira, ele poderá seguir seu tratamento contra as drogas na ilha caribenha, onde morou nos últimos 4 anos. Maradona está na Argentina desde março, quando visitava seu país e precisou ser internado depois de ter problemas cardíacos - chegou a ficar em coma. Do hospital, sempre sob a supervisão dos familiares mais próximos, ele foi levado para uma clínica psiquiátrica, onde está desde então, na tentativa de acabar com a dependência das drogas. ?Os trâmites legais estão cumpridos?, avisou o advogado de Maradona, Héctor Leguizamón, que não soube dizer quando o astro voltará para Cuba. ?Depende de sua saúde e do furacão.? Segundo o advogado, Maradona irá para Havana com seu pai, Diego, sua irmã, Ana, e seu médico pessoal, Alfredo Cahe. E ficará no Centro de Saúde Mental da capital cubana.