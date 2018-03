Maradona já respira sem ajuda de aparelhos Pela primeira vez desde que foi internado em estado crítico na Clínica Suizo-Argentina, em Buenos Aires, o ex-jogador Diego Armando Maradona respira sem a ajuda de aparelhos desde o meio-dia desta sexta-feira. No boletim médico divulgado na tarde de hoje, os médicos explicam que o respirador artificial foi substituído por um sistema de oxigenação por máscara. O quadro clínico do argentino, no entanto, continua grave, advertem os médicos. De acordo com o informe do hospital, Maradona vem recebendo medicação que visa manter estabilizada a função cardiovascular. Antibióticos e sedativos continuam sendo ministrados, mas estes últimos, em doses decrescentes se comparadas com as de domingo passado, quuando chegou ao hospital. A pneumonia - quadro que tinha complicado a crise cardíaca do ex-jogador - ?vem evoluindo favoravelmente do ponto de vista clínico e radiológico, dentro da gravidade do mesmo", diz o boletim. Depois do anúncio da clínica sobre a suspensão da assistência respiratória a Maradona, os torcedores que se reúnem em frente ao prédio aplaudiram e cantaram o habitual "Olê, olê, olê, Diego, Diego".