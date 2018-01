Maradona já teria perdido 33 quilos Diego Maradona já teria perdido 33 quilos desde o dia 5 de março, quando fez a cirurgia para redução do estômago, na Colômbia. A revelação é do médico pessoal do ex-jogador, Alfredo Cahe - na época da operação, o astro do futebol argentino tinha cerca de 120 quilos. Ainda segundo o médico, a recuperação do ex-jogador apresentou resultados ?surpreendentes?. "A operação funciona surpreendentemente pelas condições físicas de Diego. Geralmente, depois deste tipo de cirurgia é preciso submeter os pacientes a uma segunda operação por causa da flacidez no abdômen, mas no caso de Maradona isso não será necessário", explicou. Morando novamente em Buenos Aires, depois de passar alguns anos em Cuba fazendo a recuperação do vício das drogas, Maradona tenta voltar a trabalhar com o futebol. "Ele estabeleceu como meta voltar a ser eficiente no esporte", revelou Alfredo Cahe, contando que o ex-jogador está passando por uma rigorosa dieta, com base em ?caldos, frango muito triturado e vitaminas?, e que ?não quer comer?. Sobre o futuro de Maradona, a diretoria do Boca Juniors estuda criar um cargo para ele no clube. E a Associação de Futebol da Argentina também já acenou com a possibilidade de contratá-lo para alguma função na entidade.