Maradona janta com astros brasileiros Diego Maradona se encontrou nesta terça-feira à noite com dois grandes astros do futebol brasileiro, Ronaldo e Roberto Carlos, ambos do Real Madrid. O ex-jogador argentino está na Espanha para visitar alguns amigos e passear um pouco. No jantar desta terça-feira, num restaurante de Madri, Maradona tirou algumas fotos com Ronaldo e Roberto Carlos, mas não deu declarações sobre o teor da conversa que eles tiveram. Outros dois jogadores estiveram presentes: Solari, do Real, e Burgos, ex-goleiro do Atlético de Madrid, ambos argentinos. Nesta quarta-feira, Maradona deve visitar o centro de treinamentos do Real e acompanhar o trabalho do time do técnico Vanderlei Luxemburgo durante a manhã. E na quinta, pretende assistir ao jogo entre Atlético e Osasuna, em Madri, pela semifinal da Copa do Rei da Espanha. Ele também avisou que deseja ir a Barcelona para se encontrar com outro astro brasileiro, Ronaldinho Gaúcho.