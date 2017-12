Maradona jogará showbol e verá Copa América na Venezuela

O argentino Diego Armando Maradona viajará para a Venezuela para assistir à Copa América e jogar três partidas de showbol, informou nesta sexta-feira o jornal esportivo Olé, de Buenos Aires. Maradona e outros ex-jogadores argentinos estarão em quadra no próximo dia 23, para uma exibição em Barinas, e nos dia 25 e 27, para partidas em Maturín e Barquisimeto, respectivamente. O ex-jogador aproveitará a visita para assistir aos jogos da Copa América, que começam no próximo dia 26. A Argentina está no Grupo C, junto de Paraguai, Colômbia e Estados Unidos. Aos 46 anos, Maradona ainda realiza tratamentos psiquiátricos, mesmo após receber alta de uma clínica particular no início de maio, na qual esteve internado por duas semanas após sofrer uma hepatite tóxica aguda por abuso no consumo de álcool. Na última quarta, o ex-jogador esteve no estádio de La Bombonera para assistir à vitória de 3 a 0 do Boca Juniors sobre o Grêmio, na primeira partida da final da Copa Libertadores.