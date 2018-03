Maradona Jr. invade torneio e conhece o pai Diego Maradona, uma das maiores estrelas do futebol mundial de todos os tempos, conheceu o filho de 17 anos apenas na segunda-feira, durante um torneio beneficente de golfe em um clube em Fiuggi, perto de Nápoles. Segundo publicou o jornal napolitano Il Mattino, Diego Maradona Jr. conseguiu entrar no clube com o pretexto de obter informações sobre aulas de golfe. Aproveitou um descuido do responsável para invadir o campo e aproximar-se do pai. No começo, Maradona pensou ser apenas mais um fã em busca de autógrafo. Depois, ao perceber de quem se tratava - os dois são extremamente parecidos -, conversou com o filho por cerca de 40 minutos. Segundo a mãe de Maradona Jr., Christina Sinagra, "pai e filho pretendem se encontrar mais vezes". Maradona nunca quis conhecer o filho. Em 1991, foi obrigado pela Justiça a reconhecer a paternidade e a dar pensão a Maradona Jr., criado pela mãe, em Nápoles. Maradona Jr. joga nos juniores do Napoli, clube em que o pai passou alguns dos melhores anos da carreira.