Maradona Junior vai processar o pai Diego Armando Maradona Junior, o filho italiano do craque Diego Maradona, deve protocolar nesta sexta-feira no Fórum de Nápoles um processo contra o próprio pai. Segundo o jornal italiano Il Mattino, o jovem de 19 anos vai denunciar o ex-jogador por falta de assistência familiar, difamação e danos morais, e também pedirá uma indenização. O filho do argentino teria tomado essa decisão depois das declarações de Maradona no final de agosto em seu programa de televisão La Noche del Diez. ?Reconhecer meu filho não quer dizer aceitá-lo?, disse. ?Nenhum juiz pode me obrigar a amá-lo.? Diego Maradona Junior é fruto de um relacionamento do ex-jogador com a italiana Cristiana Sinagra, em 1986, quando ele atuava pelo Napoli. A relação entre pai e filho sempre foi conturbada. Somente em 1991 Maradona assumiu a paternidade. No entanto, o primeiro encontro entre os dois só ocorreu em 2003, quando seu filho, na época com 17 anos, invadiu um campeonato de golfe realizado perto de Nápoles para conhecer o pai. Em março deste ano, uma juíza argentina ordenou que uma casa do craque fosse a leilão para pagamento de dívidas de pensão alimentícia.