Maradona lançará seu próprio canal de TV a cabo

O argentino Diego Maradona lançará na próxima semana seu próprio canal de televisão e de internet - serviço a cabo. O treinador da Argentina pretende mostrar em seus programas o lado mais "glamouroso" das estrelas do esporte.

O anúncio oficial será na quinta-feira da próxima semana, quando Maradona dará declarações.

O canal de televisão de Maradona vai estar disponível para vários países da América, num primeiro instante.

Em 2005, Maradona teve um programa de sucesso na Argentina de nome A noite do 10. Ele chegou a marcar mais de 40 pontos de audiência e teve entrevistas reproduzidas em todas as partes do mundo.