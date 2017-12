Maradona: leilão de carro bate recorde O leilão pela internet de uma Ferrari F-355 Spider pertencente ao ex-jogador argentino Diego Maradona atingiu nesta quarta-feira a oferta recorde de pouco mais de US$ 2 milhões. Até às 10h30 (horário de Brasília), o site especializado em leilões www.mercadolibre.com tinha registradas 122 ofertas pelo automóvel esportivo vermelho, que Maradona usava para ir aos treinos do Boca Juniors no fim da última década. O leilão começou na sexta-feira e só vai terminar no dia 25 de agosto. O site recebeu mais de 22 mil visitas e a melhor oferta feita até agora foi de US$ 2.000.125. "Ainda falta muito. Normalmente é no último dia de leilão que aparecem as melhores ofertas", afirmou o gerente geral do mercadolibre.com, Martín de la Serna, após destacar que a Ferrari "de Diego" passou a ser o artigo de maior valor colocado à venda no site. O atual proprietário da Ferrari - cujo nome é mantido em sigilo - disse estar convencido que o comprador virá do exterior, tendo em vista os altos preços surgidos até agora. A Ferrari F355 Spider é de 1996, e conta com um motor de oito cilindros. O proprietádio disse que o automóvel estava registrado em nome da empresa "Maradona Produções SA", e possui certificados de propriedade assinados por Guillermo Coppola, ex-representante e amigo do ex-jogador.