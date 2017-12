Maradona mais conformado com internação Aos poucos, parece que Maradona vai se acostumando à idéia de que precisa de tratamento. Afinal, nos últimos dois dias o astro do futebol argentino esteve tranqüilo, sem os acessos de fúria que caracterizaram a sua internação, primeiro na Clínica Suíço-Argentina e agora na Clínica del Parque. Segundo fontes extra-oficiais, ele estaria, inclusive, se relacionando melhor com os médicos e enfermeiros. Segundo as informações de funcionários da clínica, Maradona tem feito piadas com as enfermeiras - ele já é famoso por seus comentários espirituosos exultando as curvas femininas. Este é um cenário radicalmente diferente do ocorrido dias atrás, quando o ex-jogador teria sido amarrado à cama depois de um ataque de ira. Ídolo - Ronaldinho Gaúcho admitiu, em entrevista ao jornal argentino Clarín, que tem muito mais afinidade com Maradona do que com Pelé. O jogador do Barcelona sustentou, diplomaticamente, que não dá para escolher entre um dos dois. No entanto, deixou claro uma sutil preferência pelo astro argentino. "O Pelé eu vi pelo vídeo as coisas incríveis que fazia. Eu o quero porque ele é de meu país. Mas, sinto-me mais próximo de Maradona porque quando eu era pequeno ele ainda fascinava como jogador. Em meu caso pessoal, Diego é mais ídolo. Mas isso não quer dizer que ele seja mais do que Pelé", explicou Ronaldinho. A admiração é mútua. Maradona, em diversas ocasiões ao longo do último ano, declarou que "o melhor jogador do mundo é Ronaldinho". Chegou a dizer, inclusive, que "sem dúvida, Ronaldinho é meu digno sucessor". Nessa mesma entrevista ao Clarín, Ronaldinho Gaúcho contou como conheceu Maradona. "Um dia ele me chamou em Porto Alegre para jogar pelada e comer um churrasco. Foi um dia inesquecível. O dia mais feliz de minha vida", contou o brasileiro do Barcelona.