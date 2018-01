Maradona: Mancuso culpa brasileiros O ex-jogador Mancuso deu uma nova versão sobre os incidentes envolvendo Maradona no aeroporto Internacional do Rio de Janerio, na manhã desta quinta-feira, quando o ídolo argentino acabou preso pela Polícia Federal. ?Foi uma coisa incrível. Insólita. Nós chegamos ao aeroporto, fizemos os procedimentos normais no balcão e saímos para fazer compras. Quando voltamos para o embarque, os funcionários nos bateram com a porta na cara. A partir daí, a reação foi uma conseqüência. Pedimos explicações e o empregado da TAM (a companhia aérea) chamou a polícia, que nos abordou com armas nas mãos. Um policial apontou uma arma para Diego, que ficou descontrolado?, contou Mancuso em entrevista a uma emissora de rádio de Buenos Aires. Mansuco desmentiu que o jogador tivesse sido submetido a exames de dosagem alcoólica. O Delegado da Polícia Federal Marcelo Nogueira contou que Maradona foi autuado por desacato à autoridade. Segundo ele, Maradona xingou um agente da Polícia Federal depois de sido impedido de embarcar. Duas das quatro pessoas que acompanhavam o ex-jogador foram autuadas por dano, já que arrombaram duas portas do terminal de embarque do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim. Nogueira informou que o grupo fez o chek in uma hora antes do embarque mas teria perdido o vôo porque confundiu o terminal de embarque. Ao chegarem ao local correto, a aeronave já estava preparando a decolagem e eles foram impedidos de embarcar por funcionários da TAM, que, por conta do tumulto causado, pediram apoio da Polícia Federal. O delegado não confirmou se Maradona estava alcoolizado e explicou ter liberado a equipe de peritos do Instituto Médico Legal (IML) porque o jogador, assim como os outros do grupo, se negaram a fazer o exame de embriaguez. A pena para danos e desacato é de seis meses a três anos. De acordo com Nogueira, Maradona comprometeu-se a prestar esclarecimentos à Justiça brasileira quando o caso for julgado, mas a informação não foi confirmada pelo consulado-geral da Argentina. Maradona permanece na área vip da Aerolíneas Argentinas e embarca em vôo direto para Buenos Aires às 16 horas. A princípio ele deveria viajar para São Paulo e, de lá, seguir para a Argentina. As cenas do tumulto foram gravadas pelo circuito interno de televisão.