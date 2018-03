Maradona melhora, mas estado ainda é crítico O estado de saúde do astro argentino Diego Armando Maradona apresentou uma leve melhora na manhã desta segunda-feira, mas ainda é crítico, segundo informa um boletim médico divulgado no início da tarde, pela direção da clínica Suíço-Argentina, onde o ex-jogador está internado deste o final da tarde de domingo. ?A evolução tem sido satisfatória até o momento, com a normalização da pressão arterial?, diz o comunicado. Segundo os médicos, as análises cardiológicas mostram que funcionamento do coração é ?aceitável? em comparação àquele que motivou a internação do ex-jogador. "O quadro clínico apresentou uma leve melhora, com evolução favorável", reiterou o médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe. Segundo ele, o motivo da internação nada tem a ver com overdose de cocaína, como chegou ser especulado. ?Foi uma infecção respiratória, em estado febril?garantiu ele, que determinou a internação do ex-jogador. Maradona foi internado às pressas no final da tarde de domingo na Unidade de Terapia Intensiva do hospital após sofrer um pico de hipertensão. Maradona sofre de insuficiência respiratória e vai permanecer respirando com o auxílio de respiração artificial por tempo indeterminado.