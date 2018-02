Maradona na despedida de Júlio César O ex-jogador Diego Armando Maradona anunciou nesta segunda-feira que vai participar do jogo de despedida do zagueiro brasileiro Júlio César, marcado para o dia 13 de novembro pelo Borussia Dortmund - clube onde o brasileiro foi campeão europeu em 1997. Além de Maradona, a despedida de Júlio César - titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986 - deve contar ainda com o camaronês Roger Milla e os brasileiros, Taffarel, Bebeto e Dungam, segundo informa o website do clube alemão. Júlio César começou no Guarani, mas construiu uma carreira sólida na Europa. Antes de defender o Borussia, ele passou pelo Brest, da França e Juventus, da Itália. Maradona disse ainda que vai aceitar o convite para trabalhar na seleção argentina que vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem na Alemanha. Mas fez uma ressalva. Diz que vai querer participar das decisões. ?Quero trabalhar na busca de consenso. Gostaria de poder discutir porque o treinador optou por um jogador e não por outro?, explicou Maradona, que completa 45 anos nesta segunda-feira. Para Maradona, ocupar um cargo na seleção seria "coroar um ano brilhante" de sua vida, quando saiu de um gravíssimo problema de saúde.