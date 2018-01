Maradona na mira do fisco italiano O mês de junho será movimentado para o ex-jogador argentino Diego Maradona. No dia 9, ele participa da despedida de Ciro Ferrara, em Nápoles. Depois, estando na Itália, deve ter encontro com o fisco italiano, que cobra dívida de não pagamento de impostos entre 1984 e 1991. E no dia 15, joga partida beneficente em Novi, na Croácia, com propósito de arrecadar fundos para um orfanato.