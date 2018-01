Maradona não pode receber visitas nem de sua família O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, está proibido de receber visitas. O anúncio foi realizado por Héctor Pezzella, diretor do Sanatório Güemes, onde o ex-jogador está internado desde a quarta-feira da semana passada. Segundo Pezzella, Maradona sequer poderá receber a visita de seus parentes. O médico explicou que Diego - que está há mais de uma semana internado por causa de uma hepatite tóxica causada por sua nova dependência, o alcoolismo - "acorda umas quatro vezes por dia, mas por intervalos de não mais de cinco minutos; ele está em pleno processo de abstinência absoluta, e portanto, Maradona se altera e quer ir embora. Por isso, é preciso tranqüilizá-lo". O diretor do hospital afirmou que, caso a saúde de Maradona melhore e mostre parâmetros normais, a internação do ex-astro poderia ser reduzida dos 15 dias previstos inicialmente para 10. Desta forma, o ex-jogador poderia ter alta na sexta-feira da semana que vem. "Esta é uma internação voluntária. Se o paciente quiser ir embora e assinar um documento, assumindo a responsabilidade desse ato, pode ir embora na hora em que quiser", sustentou Pezzella. A expectativa do médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, é a de poder levar o ex-astro para um tratamento de desintoxicação na clínica suíça de La Prairie. Outra opção analisada é uma clínica no Panamá.