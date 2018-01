Maradona não quer pagar ao Fisco Os advogados de Diego Armando Maradona vão recorrer de multa de US$ 26 milhões aplicada pelo Fisco italiano a seu cliente. O ex-jogador argentino foi punido por sonegar imposto de renda durante parte do período em que defendeu o Napoli, entre 1983 e 1991. O representantes do astro alegam que os brasileiros Careca e Alemão, companheiros de Maradona na equipe do Sul da Itália, passaram por processo semelhante, mas no fim foram absolvidos.