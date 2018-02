Maradona não se droga há 1 ano e meio Diego Maradona entrevistou Diego Maradona, na segunda-feira, no seu programa ?La noche del 10?, na TV argentina. E afirmou, emocionado, sentado diante de si próprio, através de um recurso de edição: ?Faz um ano e meio que não nos drogamos.? Depois, o grande astro do futebol argentino confessou: ?Achei que nunca conseguiria abandonar as drogas. Eu estava embaixo d?água, me puxaram pelos cabelos e me colocaram de pé.?