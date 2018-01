Maradona não tem condições de ser transferido de hospital Maradona ainda não tem condições de ser transferido para um hospital psiquiátrico, como quer o seu médico pessoal, Alfredo Cahe. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Clínica De Los Arcos, onde o ex-jogador argentino está internado desde o dia 13 de abril. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, o quadro do ex-jogador não sofreu alterações nas últimas 24 horas. "Maradona se encontra clinicamente estável. Permanecerá internado para a realização de exames até que estes mostrem que ele pode ser transferido para outra instituição para continuar com seu tratamento", diz o comunicado. O plano de Alfredo Cahe é levar Maradona para a Clínica Avril, em Buenos Aires, onde o ex-jogador receberia tratamento psiquiátrico para conseguir se livrar do alcoolismo. Maradona foi internado na Clínica De Los Arcos no dia 13 de abril, quando teve uma recaída apenas 48 horas depois de ter deixado um outro hospital, o Sanatório Güemes, onde passou 13 dias. Seu quadro é de hepatite tóxica aguda, causada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.