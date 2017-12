Maradona: nova versão musical no teatro Depois de ser tema de livro e objeto de adoração em uma igreja, Diego Maradona vai ganhar nova versão. O ex-jogador será tema de um musical na Argentina. ?Não pretendemos contar a vida de Diego, mas apresentar uma proposta artística que tenha valor em si mesma?, definiram os criadores do espetáculo, Daniel Dátola e Héctor Berra. A dupla quer evitar que, como aconteceu com Evita Perón, estrangeiros sejam os primeiros a contar a história de um ídolo argentino.