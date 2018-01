Maradona, o novo tema de Kusturica A peculiar fascinação que o ex-astro do futebol argentino Diego Armando Maradona exerce sobre os habitantes dos mais diferentes países agora contagiou o diretor de cinema bósnio Emir Kusturica. O cineasta, vencedor em duas ocasiões da Palma de Ouro do Festival de Cannes, anunciou que pretende realizar um filme sobre a vida de "El Diez". Leia mais no Estadão