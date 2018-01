Maradona passa a manhã recluso no hotel Em visita ao Rio, onde vai disputar um jogo festivo na noite desta quarta-feira, o ex-jogador argentino Diego Maradona passou a manhã no quarto do Hotel Windson Barra. Não saiu nem para tomar café da manhã. Maradona desembarcou na noite de terça-feira e teria passado a madrugada numa boate do Rio - chegou ao hotel por volta das 6 horas da manhã. Seu único compromisso na cidade é o ?Jogo das Estrelas?, evento beneficente organizado por Zico, que será realizado a partir das 20h30, no CFZ - a SporTV transmite ao vivo. Grande ídolo do futebol argentino e mundial, Maradona está hospedado numa suíte de luxo do hotel, com diária de R$ 1.000,00.