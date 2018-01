Maradona passa por exame toxicológico O ex-craque argentino Diego Maradona permanece detido no Aeroporto Internacional Tom Jobim enquanto aguarda a chegada de peritos que lhe farão um exame toxicológico para verificar a presença de substâncias químicas em seu sangue. No início da manhã, o jogador se envolveu em um tumulto ao perder o vôo que o levaria de volta à Argentina. Maradona, acompanhado por quatro amigos, foi preso após iniciar tumulto na área vip de uma empresa de aviação, inconformado com a perda do vôo para seu país. De acordo com a Polícia Federal (PF), nem mesmo a chegada de seus agentes fez com que o ex-craque se acalmasse. Pelo contrário, passou a desacatar os policiais, provocando a sua prisão. A confusão envolvendo Maradona ocorreu horas depois de o ex-craque ter participado de uma pelada beneficente promovida pelo atual técnico do Japão e ex-jogador, Zico. Durante a partida, que terminou empatada por 4 a 4, o argentino fez uma bela atuação e permaneceu em campo por 78 minutos levando ao delírio cerca de duas mil pessoas.