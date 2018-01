Maradona pede a convocação de Agüero para a Copa Diego Maradona quer que o técnico argentino José Pekerman leve para a Copa do Mundo quatro jogadores que não têm feito parte do grupo de convocados: o lateral-direito Ibarra (Boca Juniors), o volante Gago (Boca), o meia Verón (Inter) e o atacante Agüero (Independiente), de 17 anos. ?Não quero desrespeitar José Pekerman, mas gostaria de ver Mascherano e Gago cortando o jogo, organizando nossa saída de bola e a entregando para Messi e Riquelme?, disse. Maradona está encantado com o futebol mostrado por Agüero, o grande destaque entre os jogadores que atuam na Argentina. ?Não podemos deixar de levar um jogador como Agüero, que fez o que quis no clássico com o Racing e põe a bola por baixo das pernas de seus marcadores até debaixo d?água.? A campanha de Maradona por Verón - que nunca foi convocado por Pekerman - é antiga. Ele acha que o jogador da Inter pode ser muito útil por sua lucidez para armar as jogadas e sua qualidade para fazer passes longos.