Maradona pede ajuda divina para salvar Argentina Pressionado pelos maus resultados da seleção argentina, que ameaçam até a classificação para a Copa de 2010, Maradona pediu ajuda divina nesta terça-feira. "Deus me salvou muitas vezes. Espero que me salve agora também", afirmou o treinador, lembrando dos problemas de saúde que teve no passado, quando quase morreu.