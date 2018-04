Maradona pede desculpas ao seu filho italiano

Após dois anos de batalhas judiciais, Diego Armando Maradona pediu desculpas ao seu filho Diego Armando Junior, que acusava o ex-jogador de ter deixado de pagar pensão alimentícia depois que ele completou 18 anos e de tê-lo difamado em um programa de televisão. A reconciliação ocorreu na quarta-feira, no tribunal de Nápoles, na Itália. Segundo o jornal Il Mattino, Maradona não estava presente, mas enviou uma carta na qual fez referência ao episódio ocorrido durante seu programa "A Noite do 10", exibido pela televisão argentina. Na ocasião, o ex-jogador declarou que estava pagando com dinheiro seus erros, referindo-se ao nascimento de Diego Armando Junior, fruto de um relacionamento com a italiana Cristiana Sinagra. Na carta, Maradona disse que o comentário feito durante o programa foi "um mal-entendido". "Quando disse aquelas coisas na Argentina não quis ofender ninguém. Se minhas palavras foram percebidas como ofensas isso aconteceu contra minha vontade", escreveu. O ex-jogador também concordou em pagar pensão alimentícia a seu filho até que este complete 25 anos e disse na carta que esse é "um modo de demonstrar minha proximidade e de assegurar já a partir de hoje a possibilidade de investimentos".