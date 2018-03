Maradona pede para ver jogo da Argentina O ex-jogador Diego Maradona demonstra bom humor e se recupera bem da crise cardíaca que sofreu na semana passada. Segundo os médicos, ele apresenta constantes melhoras, o coração permanece estável, mas ainda está sendo medicado com antibióticos para combater a infecção pulmonar. Nesta quarta-feira, Maradona brincou com os médicos da Clínica Suíço-Argentina e pediu para ver pela televisão o amistoso da Argentina contra o Marrocos. ?Com pode ser doutor? aqui há tantos televisores e nenhum passa o jogo?, disse. Embaixador - O presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, propôs a Maradona o cargo de embaixador do futebol no país, já consenso entre todos os clubes argentinos. ?Se Diego quiser, ele poderá fazer o que achar conveniente. Eu o vejo com a cara do futebol argentino, como um embaixador de peso para as decisões?, garantiu.