Maradona pode continuar tratamento em hospital na Suíça Diego Armando Maradona continua internado no Sanatório Güemes, em Buenos Aires, e deve permanecer mais três dias com o tratamento para conter o excesso no consumo de álcool, fumo e comida. Segundo o diretor médico Hector Pezella, o ex-jogador já teve uma melhora de 20% desde quando chegou ao hospital, na última quarta-feira. Segundo a imprensa argentina, antes da internação, o médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, planejava levar o maior ídolo do futebol daquele país para um tratamento para perda de peso em uma clínica de recuperação na Suíça, mas o ex-jogador rejeitou a proposta porque preferia se tratar novamente em Cuba, onde se livrou do vício em cocaína. Mas depois da crise de quarta-feira, ao que tudo indica prevalecerá a vontade do médico. "Seria muito interessante levá-lo para lá por 10 ou 15 dias seria", disse Cahe aos jornalistas argentinos. "É um dos poucos lugares onde ele poderia ficar em paz. Eles têm uma infra-estrutura lhe faria muito bem."