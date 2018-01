Maradona pode deixar hospital no início da próxima semana O ex-jogador Diego Maradona pode receber alta no início da próxima semana, caso seu estado de saúde continue evoluindo bem, afirmou Héctor Pezella, diretor da clínica onde o ex-jogador argentino está internado há 10 dias. "Consideramos que, se tudo correr bem, Diego pode deixar a clínica Güemes, de Buenos Aires, já no início da próxima semana", indicou o profissional. Alfredo Cahe, médico pessoal do ex-craque da seleção argentina, havia estimado na última terça-feira que Maradona permaneceria hospitalizado por pelo menos mais 15 dias. De acordo com o último boletim médico, Maradona "se recupera bem" da hepatite tóxica que sofreu, provocada pelo consumo excessivo de álcool. "Nós estamos tentando ajudá-lo e a equipe de saúde mental vem conversando com ele", afirmou Pezella. Segundo o médico, o mais importante é que, após a alta, o jogador se dê conta de que tem que procurar tratamento para seu problema o boletim divulgado nesta sexta-feira assinalou que "vem sendo observadas melhoras" em sua "abstinência alcoólica", com "a diminuição da necessidade de sedação." Segundo os médicos, o ex-jogador "continua em um período de desintoxicação alcoólica com melhoria de seus parâmetros cognitivos e mobilização ativa". Maradona é mantido sedado durante grande parte do tempo para evitar a excitação provocada pela síndrome de abstinência alcoólica. O ex-campeão do mundo esteve à beira da morte em 2000 e 2004 por problemas cardíacos provocados pelo consumo de cocaína, mas desta vez a droga não foi o motivo do mal-estar, segundo os médicos que o atenderam.