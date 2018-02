Maradona pode não vir mais ao Brasil Cantar velhos tangos de Carlos Gardel com sua voz de barítono e praticar o golfe, que é a principal obsessão dos últimos dois anos. Esses são dois dos três maiores desejos do ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona. Para cumpri-los, nos próximos dias, ele seria levado a um estúdio para gravar tangos. Além disso, realizaria - sob estrita observação médica - algumas tacadas em um campo de golfe para "espairecer". O terceiro desejo do turbulento ex-jogador - atualmente vivendo dias de rara placidez - é o de permanecer na Argentina. Segundo informações provenientes de fontes do círculo de parentes e amigos citadas pela agência France Press, Maradona gostou da Clínica del Parque onde está internado desde o dia 9 de maio - para realizar um tratamento contra a dependência das drogas - e pretende ficar ali. Desta forma, "El Diez" atrapalharia os planos da família e de seu médico pessoal, Alfredo Cahe, que planejavam levar o ex-craque ao Brasil. Maradona é respaldado em seu desejo de permanecer em território argentino pelas duas principais figuras da TV argentina, os apresentadores Marcelo Tinelli e Susana Giménez. Os dois anunciaram que querem que o ex-jogador seja tratado em seu próprio país. Para isso, declararam que dispõem-se a assumir os gastos necessários para que a Clínica del Parque possa modernizar seu equipamento e plantel de especialistas para acompanhar o tratamento de Maradona. Coincidentemente, chega nesta sexta-feira à Buenos Aires uma comitiva do Hospital Master Mind, de Jundiaí, com a intenção de avaliar o estado do ex-astro e oferecer-lhe tratamento contra sua dependência das drogas.