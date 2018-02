Maradona pode ser investigado por lavagem de dinheiro O Banco Central da Argentina (BCRA) pediu à Justiça que o ex-jogador Diego Maradona seja investigado por suposta lavagem de dinheiro. Segundo o comunicado número 13.033 da entidade, divulgado nesta quarta-feira, a Gerência de Controle Operações Especiais do BCRA solicitou a investigação em bancos e entidades de crédito dos movimentos monetários das contas de Maradona desde 2005. O Banco Central pediu dados a entidades financeiras argentinas sobre giros, prazos fixos e transferências de dinheiro feitas e recebidas pelo ex-jogador, de 46 anos. As informações devem ser divulgadas dentro dos próximos cinco dias. Há dois anos, Maradona começou um período de recuperação de sua dependência às drogas. Seu maior êxito foi apresentar o programa La Noche del diez, que se tornou o mais assistido seu país durante 13 semanas. Entre seus convidados estavam, entre outros, Fidel Castro, Pelé e Mike Tyson. O ano de 2005, ponto de partida da investigação feita pelo BCRA, foi considerado o melhor da vida de Maradona, que deu a volta por cima após ficar perto da morte. Logo após o sucesso de seu programa, o "novo" Maradona recebeu ofertas de todo tipo, muitas delas de propaganda, como em seus melhores tempos de jogador. Nos últimos meses, suas principais receitas vinham das partidas de showbol, uma variação do futsal que junto a outros ex-jogadores da seleção argentina.