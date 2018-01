Maradona pode ser o novo técnico da Argentina após a Copa O ex-jogador Diego Maradona revelou na noite desta quinta-feira que poderá ser o próximo técnico da seleção argentina, caso ela não conquiste a Copa do Mundo da Alemanha. Maradona já teria um acordo com Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA). "Ele quer muito me ver trabalhando na seleção. Se José Pekerman (atual treinador da Argentina) ganhar a Copa, posso ficar com os juvenis. Mas se ele perder, vamos ver o que acontece", revelou Maradona durante sua participação em um programa local de TV. Maradona também comentou que o fracasso da Argentina na Copa de 2002, quando ela chegou como a grande favorita e foi eliminada na primeira fase, deve servir de exemplo para o Mundial da Alemanha. A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, considerado o mais forte da competição, ao lado de Costa do Marfim, Sérvia e Holanda. O Mundial da Alemanha começa no dia 9 de junho.